الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب السعودية غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس في المملكة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع- بمشيئة الله تعالى- استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، مكة الكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

البحر الأحمر:

وأضاف المركز أن الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 55كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15- 55كم/ ساعة، فيما توقع أن يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وسيكون الموج متوسطًا إلى مائج.

الخليج العربي:

أما على الخليج العربي، فتوقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر سيكون متوسط الموج إلى مائج.

درجات الحرارة المتوقعة: وأخيرًا جاء بيان المركز الوطني للأرصاد لدرجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية كما يلي:

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