الشيخ السديس يدشن منظومة الأعمال والمشاريع بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365 - واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم تطوير منظومة الأعمال والمشاريع بالمسجد الحرام، التي ستُسهم في تطوير هذه الخدمات وتسهيلها لقاصدي بيت الله العتيق.

السديس ينوه بالمنظومة

ونوه معاليه خلال التدشين بانطلاق منظومة تطوير الأعمال من خلال العديد من البرامج والمشاريع, منها تركيب شاشات إلكترونية توجيهية وتوعوية لقاصدي المسجد الحرام, وتطوير عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة, وتطوير صيانة الحجر الأسود ومقام إبراهيم, وتطوير البنية التحتية لإدارة العمليات والتحكم والسيطرة, وتطوير إضاءة خط النية في المطاف.

رفع مستوى الخدمات الميدانية وتجويدها

وأكد أن منظومة الأعمال والمشاريع بالمسجد الحرام تأتي للارتقاء بمستوى الخدمات الميدانية وتجويدها، وتعمل على التطوير الشامل لكل ما يُسهم في تقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

حضر التدشين عدد من مسئولي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

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