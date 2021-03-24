فيديو وصور .. الحياة الفطرية تباشر إنقاذ دلافين أملج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشر المركز الوطني للحياة الفطرية عملية إنقاذ دلافين أملج التي جرفتها الأمواج إلى الشاطئ صباح اليوم بعد تلقي بلاغ من المواطنين.

وأفاد المركز أن عدد الدلافين التي تم رصدها قرابة 40 دولفيناً وقام فريق علمي من المركز بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة السمكية بمعاينة الموقع، واتضح أن الدلافين جنحت صباح اليوم مع المد إلى منطقة أشجار المانجروف بسبب الرياح والأمواج القوية.

إنقاذ دلافين أملج

وتابع المركز : وتسبب هذا الجنوح بنفوق 7 من الدلافين فيما اقتاد الفريق الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.

وتقدم المركز بالشكر للمواطنين على تفاعلهم وحسهم الوطني بالإبلاغ عن الحادثة ومساهمتهم في إنقاذ الحياة الفطرية.

وكانت إمارة منطقة تبوك أعلنت في وقت سابق اليوم أن محافظ أملج وقف ميدانياً على عمليات إنقاذ مجموعة من الدلافين جنحت إلى شاطئ رأس الشبعان بالبحر الأحمر صباح اليوم بسبب سرعة الرياح، ويتجاوز عددها 40 دلفيناً، نفق منها 7، فيما لا تزال الجهات المعنية تواصل عملية الإنقاذ.

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