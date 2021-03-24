تطبيق توكلنا يوضح معنى الحالة الصحية “أخضر غامق”

عبر تغريدة على موقع “تويتر” أوضح تطبيق توكلنا ردًا على استفسار حول دلالة و معنى الحالة الصحية أخضر غامق للمستخدم، وقال إنّ أخضر غامق في التطبيق تعني “محصن متعافي ” ، أي تخص من تعافى بعد الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تستمر مدة 6 أشهر من تاريخ التعافي ما لم يتم أخذ اللقاح أو يثبت الإصابة.

تطبيق توكلنا

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خدمات جديدة

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” القائمة على تطبيق توكلنا أعلنت إطلاق الإصدار الجديد من التطبيق، الذي يضم عددًا من الخدمات المميزة، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة من سدايا لتحسين تجربة المستخدم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وأبرز هذه الخدمات:

خدمة تعريف رقم الجوال

ومن مزايا هذه الخدمة :

تتيح للمستخدم التعريف برقم الجوال مباشرة من التطبيق، دون حاجة للتعريف عن طريق منصة أبشر.

إتاحة التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة بصرفِ النظر عن حالتهم النظامية.

‎‏‎تتيح الخدمة للمواطن والمقيم تزكية أي شخص سواءً كان أحد التابعين أو المكفولين أو محتضنًا أو أي شخص آخر ممن ليس لديه حساب في أبشر، وذلك عن طريق تعريف رقم جواله بواسطة التطبيق مباشرة، وبالتالي يمكنه التسجيل من غير حاجة إلى تزكية من منصة أبشر.

تتيح خدمة تعريف رقم الجوال ، إمكانية إعادة تعريف الشخص عند رغبته في تغيير رقم جواله.

أهمية تحديث تطبيق توكلنا

ولفتت سدايا إلى أهمية وضرورة تحديث المستخدمين للتطبيق عبر متاجر متاجر جوجل بلاي (Google Play) و آب ستور(App Store) و آب جاليري (AppGallery)، لضمان استفادتهم من الخدمات الجديدة المضافة مؤخرًا، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية وفقًا للغاية التي تم تصميمه من أجلها،وبما يضمن أعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات.