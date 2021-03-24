شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس دولة الإمارات ونائبه في وفاة الشيخ حمدان بن راشد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».