ولي العهد يبحث مع وزير خارجية الصين تطوير الفرص الواعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في نيوم أمس، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي. ورحب ولي العهد بوزير الخارجية الصيني في زيارته الحالية للمملكة، كما نقل الوزير تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ لولي العهد فيما حمله تحياته للرئيس. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف القطاعات. كما تناول الاجتماع بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان. فيما حضر الاجتماع من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينغ ومساعد وزير الخارجية دنغ لي.

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