شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي رئيس الإمارات ونائبه في وفاة حمدان بن راشد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.
وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».
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