شكرا لقرائتكم خبر البدء في تطوير واجهة بحيرة الشباب بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى فتح الموقع للسكان وزيادة مساحة الواجهات البحرية المفتوحة، بدأت أمانة محافظة جدة في تطوير ممشى الواجهة البحرية المجاورة لمبنى الأمانة والواقعة بين جسر طريق الكورنيش وجسر بحيرة الشباب مع تنفيذ شارع يربط طريق الأمانة بالكورنيش.

من جهة ثانية شاركت أمانة جدة في الملتقى البيئي الافتراضي التوعوي الذي يتزامن مع أسبوع البيئة للعام الحالي بعنوان (البيئة لنا ولأجيالنا)، ضمن إطار تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

وتأتي مشاركة الأمانة في الملتقى للتعريف بجهودها وإنجازاتها وما نفذته من مشروعات بيئية وفق المعايير المطلوبة.

وناقش الملتقى الذي شارك فيه ممثلون من أمانة المنطقة الشرقية ووزارة البيئة والمياه عددا من المحاور المتعلقة بالاستدامة البيئية، ودور التوعية والتربية البيئية.

واستعرض مدير حماية البيئة بالأمانة حمدي القرني، جهود الأمانة في تفعيل العمل البيئي عبر تكثيف أعمال النظافة وتنظيم مكافحة نواقل الأمراض وزيادة المسطحات الخضراء وحماية الشواطئ ومتابعة الأنشطة والمشروعات؛ لتكون ملتزمة بالمعايير البيئية، كما تناول أخصائي البيئة بالأمانة نواف الجهني في ورقة عمل دور التوعية والتربية البيئة وضرورة تعزيز الوعي البيئي لدى النشء.

من أعمال التطوير:

