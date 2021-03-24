البدء في تطوير واجهة بحيرة الشباب بجدة

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من جهة ثانية شاركت أمانة جدة في الملتقى البيئي الافتراضي التوعوي الذي يتزامن مع أسبوع البيئة للعام الحالي بعنوان (البيئة لنا ولأجيالنا)، ضمن إطار تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وتأتي مشاركة الأمانة في الملتقى للتعريف بجهودها وإنجازاتها وما نفذته من مشروعات بيئية وفق المعايير المطلوبة.
وناقش الملتقى الذي شارك فيه ممثلون من أمانة المنطقة الشرقية ووزارة البيئة والمياه عددا من المحاور المتعلقة بالاستدامة البيئية، ودور التوعية والتربية البيئية.
واستعرض مدير حماية البيئة بالأمانة حمدي القرني، جهود الأمانة في تفعيل العمل البيئي عبر تكثيف أعمال النظافة وتنظيم مكافحة نواقل الأمراض وزيادة المسطحات الخضراء وحماية الشواطئ ومتابعة الأنشطة والمشروعات؛ لتكون ملتزمة بالمعايير البيئية، كما تناول أخصائي البيئة بالأمانة نواف الجهني في ورقة عمل دور التوعية والتربية البيئة وضرورة تعزيز الوعي البيئي لدى النشء.
من أعمال التطوير:
- إزالة السور الجنوبي لمبنى الأمانة وترحيله داخل المبنى
- إنشاء ممشى للسكان بطول يقدر بـ 750 م
- تنفيذ أعمال أرصفة جانبية بطول 1500 م
- تركيب 3 آلاف م2 من البلاط
- إنارة الموقع بـ 25 عمود إنارة
- تركيب 23 لوحة إرشادية
- تنفيذ أعمال دهان بكمية 250 م2
- توفير مواقف طولية على امتداد الشارع لخدمة الزائرين
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