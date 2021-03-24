ثبوت الإصابة بكورونا يغلق 10 مساجد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 10 مساجد في 5 مناطق، ليصل مجموع ما أغلق خلال 45 يوما إلى 357 مسجدا، جرى فتح 336 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي: 4 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة جازان، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة نجران.



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