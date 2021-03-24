شكرا لقرائتكم خبر ورشة تعزز وعي المجتمع والأسر والأفراد بحقوق الطفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهود الهيئة في التعريف بالحقوق المكفولة للطفل، اختتمت هيئة حقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان (لي حق)، موجهة لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم.

وتأتي للتعريف أيضا بالقوانين التي تحمي وتحترم تلك الحقوق بما يحقق تمتع جميع الأطفال تمتعا فعليا بها، وعدم ارتكاب تجاوزات في حقهم عبر الاسترشاد بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، التي شكلت مجتمعة سياجا لحماية هذه الفئة.

وتناولت الورشة التي أقيمت على مدى يومين خلال يومها الأول التعريف بحقوق الطفل في الإسلام، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وعلاقة الراشدين بالأطفال وأثرها على تطبيق الاتفاقية، وكيفية ممارسة حقوق الطفل في محيط الأسرة ومسؤوليات الوالدين، وحق الطفل في الحماية والرعاية وفي مستوى معيشي لائق، وحقه في المشاركة والتعبير والتعليم واللعب والاستجمام.

فيما تناولت في اليوم الثاني تعريفا عن الطفل المسؤول، وماذا يحتاج ليكون مسؤولا، وكيف يتطور الإحساس بالمسؤولية لديه، وأهمية اتخاذ القرار في تكوين الإحساس بالمسؤولية، إضافة إلى المسؤولية وتقدير الذات، والضوابط والحدود.

وأكدت الورشة أن المملكة وضعت أساسا متينا لحماية الطفل الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية بذل الجهود المشتركة لرفع الوعي المجتمعي أفرادا ومؤسسات بتلك الحقوق وحمايتها، وبالأضرار المترتبة على إساءة معاملة الأطفال وتأثيرها المباشر في المجتمع على المدى القريب والبعيد، والعمل على إنفاذ القانون بما يحقق الحماية الكاملة للطفل ويتيح له مساحات أرحب ليتمتع بجميع الحقوق المكفولة له.