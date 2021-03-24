3.5 ملايين مواطن ومقيم محصنون بلقاح كورونا

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ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، مبينة أنه تم تسجيل466 حالة مؤكدة وشفاء 306حالات.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الحالات
386,300 الإصابات
6624 الوفيات
375,471 المتعافون
4205 الحالات النشطة
627 الحرجة
466 إصابة جديدة
306 حالات تعاف جديدة
6 حالات وفاة جديدة
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