شكرا لقرائتكم خبر 3.5 ملايين مواطن ومقيم محصنون بلقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي تلقاها المواطنون والمقيمون في المملكة ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع المناطق.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، مبينة أنه تم تسجيل466 حالة مؤكدة وشفاء 306حالات.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الحالات

386,300 الإصابات

6624 الوفيات

375,471 المتعافون

4205 الحالات النشطة

627 الحرجة

466 إصابة جديدة

306 حالات تعاف جديدة

6 حالات وفاة جديدة