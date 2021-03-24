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3.5 ملايين مواطن ومقيم محصنون بلقاح كورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي تلقاها المواطنون والمقيمون في المملكة ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع المناطق.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، مبينة أنه تم تسجيل466 حالة مؤكدة وشفاء 306حالات.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الحالات

386,300 الإصابات

6624 الوفيات

375,471 المتعافون

4205 الحالات النشطة

627 الحرجة

466 إصابة جديدة

306 حالات تعاف جديدة

6 حالات وفاة جديدة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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