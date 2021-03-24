شكرا لقرائتكم خبر 4 ضوابط لقبول طلبات إيصال الخدمات للمنازل بمكة دون صكوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين شرعت أمانة العاصمة المقدسة أخيرا في استقبال طلبات الراغبين في إيصال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك بمكة المكرمة، أنهت الأمانة جميع إجراءات طلب إيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عن طريق نظام سبيل، وطالبت الأمانة المكاتب الهندسية بمراعاة 4 ضوابط للمتقدمين للخدمة، من ضمنها أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية، وأن يكون الموقع خارج حد الحرم.

وأشارت الأمانة في تعميم لها للشركات والمكاتب الهندسية إلى أن كل الإجراءات المتعلقة بإيصال الخدمة جاهزة من خلال نظام سبيل، وأنه يمكن البدء باستخدامها لتقديم طلبات المواطنين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لذلك، مع تحمل المكتب الهندسي مسؤولية صحة المعلومات المقدمة من قبل صاحب الطلب.

وكانت الأمانة أوضحت في وقت سابق آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمباني دون صكوك، حيث تنقسم إلى قسمين؛ قسم لديهم طلبات سابقة وينظر في طلبهم شريطة ألا يكون هناك إحداثيات جديدة أو تعديات أو تغيير الموقع؛ وقسم آخر يندرجون تحت الطلبات الجديدة، حيث تتولى البلديات الوقوف على الموقع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات.

ضوابط تراعيها المكاتب الهندسية عند استقبال الطلبات:

