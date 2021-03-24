شكرا لقرائتكم خبر 4 ضوابط لقبول طلبات إيصال الخدمات للمنازل بمكة دون صكوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت الأمانة في تعميم لها للشركات والمكاتب الهندسية إلى أن كل الإجراءات المتعلقة بإيصال الخدمة جاهزة من خلال نظام سبيل، وأنه يمكن البدء باستخدامها لتقديم طلبات المواطنين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لذلك، مع تحمل المكتب الهندسي مسؤولية صحة المعلومات المقدمة من قبل صاحب الطلب.
وكانت الأمانة أوضحت في وقت سابق آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمباني دون صكوك، حيث تنقسم إلى قسمين؛ قسم لديهم طلبات سابقة وينظر في طلبهم شريطة ألا يكون هناك إحداثيات جديدة أو تعديات أو تغيير الموقع؛ وقسم آخر يندرجون تحت الطلبات الجديدة، حيث تتولى البلديات الوقوف على الموقع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات.
ضوابط تراعيها المكاتب الهندسية عند استقبال الطلبات:
- أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية
- أن يكون الموقع خارج حد الحرم
- أن يكون المبنى أنشئ بعد تاريخ الأمر السامي 16 / 12 / 1441
- إرفاق المتطلبات (صورة الهوية الوطنية، إقرار وتعهد المواطن بحسب النموذج، إحداثيات الموقع، تقرير مساحي، تقرير فني)
كانت هذه تفاصيل خبر 4 ضوابط لقبول طلبات إيصال الخدمات للمنازل بمكة دون صكوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.