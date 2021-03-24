شكرا لقرائتكم خبر «مسار» ينفذ عمليات المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي هذه المراجعة الخارجية ضمن عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد، مع ضمان تحقيق الفاعلية والاستدامة لأنشطته.
وتشمل المراجعة الخارجية التأكد من مدى تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة والاعتماد المؤسسي؛ التي يتم فحصها من قبل فريق من المختصين المستقلين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في قطاع التدريب، كما يتم عقد لقاءات مع أعضاء الهيئة الإدارية، وإجراء مقابلات مع كل من المدربين والمتدربين والخريجين والجهات المستفيدة من مخرجات المنشأة التدريبية، إلى جانب التحقق من المرافق والتجهيزات الحيوية بالمعهد.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتحقيق ذلك في قطاع التدريب من خلال المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة التدريب وتطويره المستمر باعتماده مؤسسيا وبرامجيا وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم متطلبات الاقتصاد الوطني، وفي سبيل ذلك تمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، ويتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.
المراجعة الخارجية تشمل:
- التأكد من مدى تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة والاعتماد المؤسسي.
- يتم فحصها من قبل فريق من المختصين المستقلين والمتخصصين في قطاع التدريب.
- عقد لقاءات مع أعضاء الهيئة الإدارية.
- إجراء مقابلات مع كل من المدربين والمتدربين.
- عقد لقاءات مع الخريجين والجهات المستفيدة من مخرجات المنشأة التدريبية.
- التحقق من المرافق والتجهيزات الحيوية بالمعهد.
كانت هذه تفاصيل خبر «مسار» ينفذ عمليات المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.