فتح القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة حائل ممثلة بعمادة الدراسات العليا، عن فتح باب القبول ‏لبرامج الدراسات العليا «الدبلوم العالي والماجستير» للعام الجامعي ‏‏1443هـ، ويستمر أسبوعين عبر موقعها الرسمي.‏ وتتناول برامج الماجستير إدارة الأعمال التنفيذية‏EMBA ‏ وإدارة ‏المنظمات غير الربحية ‏NGOS‏ والموارد البشرية واللغة العربية في الأدب ‏والنقد والبلاغة والنحو والصرف ‏ومناهج وطرق تدريس الرياضيات ‏واللغة العربية، ‏وكذلك أصول الفقه والعقيدة والمذاهب المعاصرة ‏والقيادة ‏التربوية وفقه النظام التجاري ‏وتقنيات التعليم والإرشاد النفسي المدرسي، إضافة إلى تمريض الرعاية الحرجة للكبار وإدارة الخدمات الصحية ‏والمستشفيات وماجستير التغذية ‏العلاجية ‏وماجستير السلامة والصحة ‏المهنية.‏



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