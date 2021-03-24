شكرا لقرائتكم خبر 5 خطوات لدمج التواصل الاجتماعي في الفصل الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع ظهور الهواتف الذكية والمنصات المتنامية، أصبحت الوسائط الاجتماعية في كل مكان، ففي عام 2015، وجد مركز بيو للأبحاث أن 71% من المراهقين يستخدمون أكثر من موقع واحد للشبكات الاجتماعية، و24% متصلون بالإنترنت بشكل دائم تقريبا، وفي الوقت الذي تفرض فيه المدارس سياسات تمنع الهواتف، إلا أنه حان الوقت لدعوة وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفصل الدراسي، حيث يمكن أن تكون أداة مفيدة للتواصل مع الأفكار الجديدة والبقاء على اطلاع بالأحداث الجارية والأشخاص المهمين، فضلا عن توفير وسيلة للطلاب للتعبير عن أنفسهم، ويمكن للمدرسين استكشاف مجموعة متنوعة من القنوات المختلفة لتحدي فصولهم الدراسية والتفاعل معها.

وحدد موقع Accredited Schools Online خطوات لدمج وسائل التواصل الاجتماعي في التعليم المدرسي.

1 اتبع القوانين المحلية:

تعرف على سياسات المدرسة أو المنطقة التعليمية حول وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكد من أن أي مشاريع تخطط لها تتوافق مع هذه السياسات.

على سبيل المثال، قد لا يتمكن الطلاب من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في مدرستك، ولكن لا بأس من إنشاء حساب الفصل الدراسي الذي يمكن للطلاب النشر فيه

2 وضع حدود الفصل الدراسي:

طور قواعد الفصل الدراسي حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بنفس الطريقة التي تستخدمها مع التواصل الشخصي.

أرشد الطلاب في البحث ومناقشة الجوانب السلبية المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي في حياتهم.

3 تواصل مع المسؤول:

ناقش أفكارك وخططك مع المسؤول أولا.

لا يقدر المسؤولون الشعور بالدهشة، وقد يتمكنون من مساعدتك في التنقل في السياسة وتجنب المشاكل المحتملة.

اطلب منهم أيضا المساعدة على معرفة ما يجب فعله إذا اتخذ الطالب قرارا سيئا أثناء المشروع أو أثار أحد الوالدين مخاوف.

بهذه الطريقة، يمكن للمسؤول إجراء نسخ احتياطي لك إذا ظهرت هذه المشكلات بالفعل.

4 حماية خصوصية الطالب:

لا تنشر أبدا أي أسماء طلاب أو معلومات شخصية أو صور بدون إذن مباشر من الطلاب وأولياء الأمور.

قد تحصل مدرستك على قسائم أذونات يمكنك الحصول عليها من أولياء الأمور والطلاب مسبقا لهذا الغرض.

5 تواصل مع أولياء الأمور:

تأكد من أن الآباء يفهمون سبب رغبتك في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة وكيف ستفيد الطلاب.

شجعهم على المشاركة عبر الإنترنت إلى الحد الذي يسمح به المشروع وإجراء محادثات هادفة في المنزل.

اعمل مع الآباء الآخرين لإيجاد بدائل إذا احتجت إلى ذلك.