إحباط تهريب 10.9 ملايين قرص إمفيتامين مخفية بشحنة إطارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تهريب 10.9 ملايين قرص إمفيتامين مخفية داخل شحنة إطارات.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها (10,948,000) قرص إمفيتامين.

وأشار النقيب محمد النجيدي إلى أنه تم القبض على العناصر المتورطة في محاولة تهريبها للمملكة، وهم ثلاثة مقيمين من الجنسية التركية وآخر نازح ومواطن، مضيفا أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.