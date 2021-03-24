شكرا لقرائتكم خبر موجة رياح رملية تضرب جدة وتوقف حركة الملاحة البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرضت محافظة جدة صباح أمس لموجة غبار ورياح قوية لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد في تقرير من استمرار الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 60 كلم في الساعة والمحملة والمثيرة للغبار والأتربة.

وأهاب بقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر عند السير على الطرقات والمناطق المفتوحة، متمنيا السلامة للجميع.

كما تسببت الموجة في توقف حركة الملاحة البحرية بحسب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على «تويتر»، وذلك جراء سرعة الرياح.

في المقابل تأهبت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بآلياتها وكوادرها البشرية لمواجهة موجة الغبار المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها.

ووجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص الإدارة العامة للنظافة بالاستعداد المبكر لموجة الغبار المتوقعة، وتنفيذ خطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي ومعالجة ما تخلفه الرياح، مشيرا إلى أن الأمانة سخرت 76 معدة من آلياتها و1265 عاملا من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه في تقرير، برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة جدة، والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك أمس تضمن أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.