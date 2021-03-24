شكرا لقرائتكم خبر منع زحف الرمال على طريق جدة - جازان السريع بمادة البوليمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف وزارة النقل ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة على معالجة تحرك الرمال على سطح طريق (جدة ـ جازان السريع) من خلال تجربة مواد تثبيت الرمال المتحركة بالتعاون مع إدارة مركز الابتكار والجودة بالوزارة.

وعلمت «مكة» أن فرع الوزارة وبالاتفاق مع أحد المصانع المحلية المتخصصة في الكيماويات، استخدم في التجربة مواد مأخوذة من مادة البوليمر والتي لديها القدرة على تثبيت الرمال وضمان عدم تطايرها وتحركها عبر الطريق السريع، حيث ترش المادة على الرمال فتؤدي إلى تماسك حبيباتها، فتخترق السلاسل الطويلة لجزيئات البوليمر سطح الكثيب، مشكلة سطحا قويا متماسكا وثابتا.

ويمكن التحكم في سمك الطبقة المثبتة من الكثيب بالزيادة أو النقص في تركيز تلك المادة، مما يسهم في الحد من مخاطر الكثبان الرملية المتحركة والتي تتسبب أحيانا بإغلاق بعض الطرق.

وتعد ظاهرة زحف الرمال على الطرق من الظواهر القديمة والتي تؤثر بشكل مباشر على البيئة والصحة العامة، إضافة إلى توقف التنمية الصحراوية بتلك المناطق المتأثرة بالكثبان الرملية، ويأتي تهديد الرمال لعنصر المفاجأة الذي يتكون غالبا في الليل حيث الرياح المستمرة.

ويصادف السائقون بشكل مستمر كومة كبيرة من الرمال أغلقت الطريق وقد تتسبب في وقوع الحوادث على بعض الطرق، لذلك يطالب عابرو الطرق الساحلية أو الرملية بمعالجة مشكلة زحف الرمال وتحركها باتجاه الطرق السريعة.

البوليمر؟

1 مركب ذو وزن جزيئي مرتفع مكون من وحدات جزيئية مكررة. قد تكون هذه المواد عضوية أو غير عضوية أو عضوية معدنية، وقد تكون طبيعية أو اصطناعية في أصلها.

2 أصبحت البوليمرات تلعب دورا أساسيا وكليا في استخدامات الحياة اليومية، وذلك بسبب خواصها الفريدة، فهي مواد أساسية في القطاعات الصناعية اليومية، مثل المواد اللاصقة، ومواد البناء، والورق، والملابس، والألياف، واللدائن، والسيراميك، والخرسانة، والبلورات السائلة، والمقاوم الضوئي، ومواد التكسية.

3 البوليمرات موجودة في معظم مكونات التربة، والنباتات، والكائنات الحية، وهي مهمة في التغذية، والهندسة الميكانيكية، وبنية الكائنات الحية، والطب، والحواسيب، واستكشاف الفضاء، والصحة، والبيئة.

4 تستخدم كلمة بلاستيك أو لدائن استخداما خاطئا للدلالة على البوليمرات، في حين أن البوليمرات تضم أصنافا ضخمة من المواد التركيبية والطبيعية المتباينة في الخواص.

5 تشمل البوليمرات الطبيعية غير العضوية الألماس، والجرافيت، والرمل، والأسبستوس، والعقيق، والصوان، والفلسبار (سيليكات الألومنيوم)، والميكا، والمرو، والتالك. في حين تشمل البوليمرات الطبيعية العضوية عديد السكاريد مثل النشا، والسليولوز، والحموض الأمينية، والبروتينات.

6 تشمل البوليمرات التركيبية غير العضوية نتريد البورون، والخرسانة، وعددا من الموصلات الفائقة لدرجات الحرارة العالية، والعديد من الزجاجيات.

وتمثل مركبات السيلوكسين أو عديد السيلوكسين البوليمرات التركيبية العضوية المعدنية.

7 طورت البوليمرات فامتلكت خواصا جيدة وأصبحت اقتصادية التصنيع، كما أمكن استخدامها للأغراض الهندسية، فأصبحنا نستخدم المسننات، والمدحرجات، والهياكل المصنعة من البوليمرات.