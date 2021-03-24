أنظمة صوت متطورة وأجهزة تحكم للأذان والصلاة بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال جولة ميدانية استعدادا لموسم رمضان المبارك، على أنظمة الصوت المتطورة وأجهزة التحكم الخاصة بمكبرية المسجد الحرام، إضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر، داعيا إلى تسخير أحدث الوسائل التقنية لها.

والتقى الرئيس العام لشؤون الحرمين خلال جولته بالمسجد الحرام عددا من المعتمرين الذين أشادوا بالخدمات التي تقدمها الرئاسة، مؤكدا أنها تقدم جميع الخدمات لضيوف الرحمن وفق الإجراءات الاحترازية لضمان صحتهم وسلامتهم.

بادرة تشجيعية

من جهة ثانية وفي بادرة تشجيعية لدعم جهود العاملين ومنسوبي الرئاسة، وجه الدكتور عبدالرحمن السديس بزيادات تحفيزية للموظفين الموقتين بموسم رمضان المبارك.

وأكد الرئيس العام على مراعاة أوضاعهم وتدريبهم التدريب اللائق وتأهيلهم التأهيل اللازم؛ كي يؤدوا أعمالهم في خدمة الحرمين الشريفين بأرقى المعايير وأعلى مستويات الجودة، مثمنا الدعم الدائم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، في تسخير كل الإمكانات المادية والخبرات العالمية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

يذكر أن هذه اللفتة تأتي تقديرا لتلك الجهود المبذولة، إلى جانب دعم وتحفيز الموظفين والدفع بعجلة الإنتاج بالرئاسة.

المنظومة الخدمية

إلى ذلك التقى الدكتور عبدالرحمن السديس، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي، ومساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام العقيد ممدوح الحازمي بصحن المطاف.

وبحث السديس خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، وسبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بما يسهم في تكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال المواسم المقبلة، وتحقيق تطلعات القيادة تجاه تكامل المنظومة الخدمية لقاصدي المسجد الحرام في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، مؤكدا أهمية التعاون المشترك مع جميع الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد بما تبذله الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من إسهامات في الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار، مبينا عظم ومكانة الخدمات الجليلة التي تقدم من أجل سلامة القاصدين وتنظيم أدائهم النسك والعبادات بكل يسر وطمأنينة.

جولة السديس التفقدية:

• اطلع على أنظمة الصوت المتطورة

• أجهزة التحكم الخاصة بمكبرية المسجد الحرام

• أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر

• التقى عددا من المعتمرين الذين أشادوا بالخدمات التي تقدمها الرئاسة.

أسباب الزيادات التحفيزية:

• مراعاة أوضاعهم

• تدريبهم التدريب اللائق

• كي يؤدوا أعمالهم بأرقى المعايير

• تقديرا للجهود المبذولة

• دعم وتحفيز الموظفين

• الدفع بعجلة الإنتاج بالرئاسة

• المنظومة الخدمية