منصة الكترونية لاستقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية

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وستعمل الهيئة من خلال المبادرة على تمثيل المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، مع ما يتضمنه ذلك من دعم للمواهب الوطنية وتأصيل للموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية.
يذكر أن الفرقة الوطنية للموسيقى إحدى المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي.
شروط الهيئة
- أن يكون عمر المتقدم 18 عاما فما فوق
- يمتلك خبرة موسيقية مع إجادة العزف على المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسة
- العزف بشكل جماعي ضمن فرقة موسيقية
- رفع المتقدم مقطع فيديو مدته دقيقتان على منصة يحتوي على عزف الآلة التي يجيدها
- أن يكون الفيديو بدون استخدام محسنات صوتية في استوديو أو خلافه
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