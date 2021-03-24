شكرا لقرائتكم خبر منصة الكترونية لاستقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تشكيل فرقة موسيقية سعودية مكونة من مواهب وكوادر مؤهلة، يتم تدريبها وفق أسس موسيقية صحيحة، تواصل هيئة الموسيقى عملها على استقطاب المواهب والخبرات للانضمام إلى الفرقة الوطنية للموسيقى، وذلك من خلال فتح المجال أمام الموسيقيين والعازفين السعوديين من الجنسين لتقديم طلباتهم للانضمام للفرقة عبر المنصة الالكترونية المخصصة https://engage.moc.gov.sa/music ، وذلك حتى 30 مايو المقبل على أن تخضع الطلبات للتقييم لاختيار أعضاء الفرقة وفق الشروط والأحكام المعتمدة.

وستعمل الهيئة من خلال المبادرة على تمثيل المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، مع ما يتضمنه ذلك من دعم للمواهب الوطنية وتأصيل للموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية.

يذكر أن الفرقة الوطنية للموسيقى إحدى المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي.

شروط الهيئة

