توزيع 7 ملايين عبوة ماء زمزم بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي نحو 40 ألف عبوة ماء زمزم لمصابي كورونا في المستشفيات، إضافة إلى 7 ملايين عبوة تم توزيعها على الزائرين والمصلين في المسجد النبوي خلال جائحة كورونا.

واستخدم العاملون 90 حافظة ماء زمزم محمولة على الظهر لسقيا المصلين في المسجد النبوي، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها على مدار الأشهر الماضية والتي شملت منع استخدام الأكواب البلاستيكية حفاظا على سلامة المصلين والزائرين.

وتضمنت أعمال السقيا تهيئة 110 عربات يدوية وكهربائية لتوزيع مياه زمزم على المصلين، إلى جانب الاستفادة من مركز بسعة 120 ألف لتر لتبريد العبوات وتجهيزها لتوزيعها على قاصدي المسجد النبوي.

من جهة ثانية نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية لقاء تثقيفي عن بعد لمنسوباتها بعنوان (التمكين الشرعي للمرأة في ضوء رؤية المملكة 2030).

ويهدف اللقاء إلى تثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، حيث يأتي هذا للتوعية بحقوق المرأة.

توزيع ماء زمزم بالمدينة المنورة:

