تأهيل 5 حدائق وزراعة 800 شجرة في بقيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها للتوسع في المسطحات الخضراء نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تأهيل 5 حدائق بمحافظة بقيق والهجر التابعة، وزراعة 800 شجرة في الجزر الوسطية للشوارع.

وتضمنت أعمال تأهيل الحدائق استبدال الأشجار بأخرى ذات قيمة بيئية وجمالية، وتوفير الخدمات التي تلبي احتياجات المستفيدين، إضافة إلى صيانة شاملة لشبكات الري وزيادة عدد الأشجار، وروعي في اختيار الأشجار للحدائق والشوارع أن تكون من أشجار الظل ومتنوعة في الشكل وذات طابع جمالي.

من جهة أخرى أنهت الأمانة في جوف بني هاجر أعمال تأهيل طريق الملك عبدالعزيز الجهة الجنوبية بجوف بني هاجر بطول 7000 متر، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الردم والتسوية وأعمال السفلتة، وكذلك أعمال تركيب 155 عمود إنارة جديدة، وأعمال دهان خطوط المرور واللوحات الإرشادية والتحذيرية.

وفي محافظة الجبيل دعت الأمانة عددا من ملاك العقارات لمراجعة بلدية المحافظة، من خلال وضع لوحات إشعارية على الأراضي، تتضمن ضرورة مراجعة البلدية وتقديم المستمسكات الشرعية وصكوك الملكية لهذه الأراضي خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم التجاوب خلال المدة المحددة ستتخذ إجراءات لائحة التصرف العقاري المعتمدة.