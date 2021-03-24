شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..فهد الخضيري : مادة " إمفيتامين " المخدرة تؤدي إلى الجنون والهلوسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف باحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن خطورة مادة "إمفيتامين" المخدرة.

وقال الباحث لقناة " الإخبارية " انتجت هذه المادة قبل 140سنة تقريبًا وكانت منشطة ولها استخدامات طبية، وفي الستينات اكتشف العلماء أنها سبب الهلوسة والجنون في ذلك الوقت.

وأضاف : ومنعت هذا المادة لأنها تنشط تنشيط غير طبيعي حيث يتكلم الإنسان ولايستطيع أن يوقف نفسه وتجعله يفعل أفعال غريبة، كما أنها تؤثر على ضربات القلب وتؤدي إلى جلطات وأحيانا تؤدي إلى الوفاة.

وأشار إلى أن هناك تجارة عالمية تتاجر في هذه المادة وتروج لها على اساس أنها تجعل المتعاطي سعيد، ولكنا تجارة سامة وخطيرة.