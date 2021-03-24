شكرا لمتابعة خبر عن موعد إلزام المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن موعد إلزام المجمعات التجارية بتوفير وتشغيل مركز ضيافة أطفال بشكل مباشر أو من خلال مستثمر، في 3 مايو المقبل.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الهدف من الاشتراط الجديد هو تمكين المرأة من سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة للمراة العاملة بالمركز التجارية.

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، شروطا تشمل ألا تقل المساحة المخصصة لمركز ضيافة الأطفال عن 50 مترا مربعا في المجمعات التجارية التي تزيد مساحتها على 40 ألف متر مربع.