شكرا لمتابعة خبر عن سمو ولي العهد يعزي نائب رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -رحمه الله - .

وقال سمو ولي العهد : " تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله - ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".