شكرا لمتابعة خبر عن مركز الحياة الفطرية وإدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة يعاينان جنوح 40 دولفيناً على شواطئ محافظة أملج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

وجه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، شكره للمواطنين على تفاعلهم بالإبلاغ عن جنوح 40 دولفيناً على شواطئ محافظة أملج ، ومساهمتهم في إنقاذ الدلافين، كما دعا المواطنين بالتكاتف مع أجهزة الدولة المعنية والابلاغ عن أي ظاهرة بيئية للحفاظ على هذه الثروات للجيل الحالي والأجيال القادمة.

وبين الدكتور قربان أن ظاهرة جنوح الثدييات البحرية على الشواطئ تحدث على جميع سواحل البحار والمحيطات في العالم، وهي ظاهرة كانت محل اهتمام الكثير من مراكز الأبحاث المهتمة بالحفاظ على الثدييات البحرية عالميا، وهناك العديد من المجهودات العلمية الكبيرة في هذا المجال للكشف عن العوامل التي تدفع الثدييات البحرية للجنوح على الشواطئ بشكل متكرر.

جدير بالذكر انه جنح 40 دولفيناً على شواطئ محافظة أملج صباح اليوم الاربعاء ، حيث قامت وزارة البيئة والمياه الزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة بمعاينة الدلافين بعد تلقي بلاغا من عدد من المواطنين ، واتضح أنها 40 دولفيناً جنحت مع المد الى منطقة أشجار المانجروف بأحد المواقع على شواطئ أملج صباح اليوم الأربعاء بسبب الرياح والامواج القوية وتزامن فترة الجزر لتواجد الدلافين في هذه المنطقة الضحلة حيث لم تستطع الخروج منها إلى المياه المفتوحة مما أدى إلى نفوق 7 دلافين، وقد تم انقياد الدلافين المتبقية الى منطقة آمنه لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة الى البحر.