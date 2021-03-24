الشحنة الأكبر في تاريخ ماليزيا.. إحباط تهريب 95 مليون حبة مخدر بالتعاون مع السعودية

أحبطت وزارة الداخلية السعودية، والشرطة الملكية الماليزية، تهريب أكبر كمية مخدرات في تاريخ ماليزيا.

وقالت قناة الإخبارية، في تقرير لها، إنه تم إحباط تهريب حوالي 95 مليون حبة من المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن الشحنة كانت قادمة من الشرق الأوسط واتخذت ميناء كلانج في ماليزيا كممر لدولة شرق أوسطية.

ووفق قناة الإخبارية، كانت تكلفة الشحنة المخبأة في إطارات، 5 مليارات ريال سعودي، بموجب تعاون وطيد بين المملكة وماليزيا، واتفاقية تعاون أمني واستخباراتي موقعة بين الجانبين من 20 سنة تشمل قضايا متعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة وتزييف العملات وتهريب الأسلحة والمخدرات.

وقال مدير عام إدارة الجمارك في كوالالمبور، عبداللطيف عبدالقادر، إن إدارته صادرت 94.8 مليون حبة كبتاغون تحتوي على مادة أمفيتامين المخدرة، بقيمة 5.2 مليار رينجيت ماليزي (1.26 مليار دولار)، من حاويات داخل ميناء مدينة كلانج في 15 مارس (آذار)، وهي عملية الضبط الأضخم لشحنة مخدرات مهربة، بحسب عبدالقادر.