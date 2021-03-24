«البنتاجون»: الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية في الدفاع عن نفسها

جددت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية في الدفاع عن نفسها.

وأكدت «البنتاجون»، في تصريحات لقناة «العربية»، أن هجمات ميليشيا الحوثي تتعارض مع القانون الدولي وتحبط مساعي تحقيق السلم والأمن.

من جانبه، عبر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن تفاؤله بالمبادرة السعودية لحل أزمة اليمن، مطالبًا بالضغط على إيران لتسهيل حل أزمة اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية، قالت إن رد فعل ميليشيا الحوثي على المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ما زال سلبيًّا، مطالبة بممارسة الضغوط على الحوثيين للقبول بمبادرة الرياض.

وتتضمن المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، ومواصلة دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني، مع حق السعودية الكامل في التصدي لأي اعتداء حوثي على الأراضي السعودية.

كما تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.