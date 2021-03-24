بالفيديو.. 4 خطوات لتصديق عقد النكاح من وزارة العدل

حددت وزارة العدل نحو 4 خطوات لتصديق عقد النكاح عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة المقرات العدلية ردًا على استفسارات المواطنين.

وأوضحت وزارة العدل عبر مقطع فيديو بثته على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الاستفادة من خدمة تصديق عقد النكاح تتطلب الدخول على بوابة ناجز.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية ثم الانتقال إلى الحالات الاجتماعية ثم اختيار الخدمة المطلوبة ثم الجهة، ثم تعبئة النموذج التوثيقي ثم تقديم الطلب، وأخيرًا استلام إشعار بصدور الوثيقة، وفقًا لوزارة العدل.

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