السعودية اليوم/ "دور الأسرة في علاج المشكلات النفسية لدى الأطفال " .. لقاء توعوي بينبع



ينبع 11شعبان 1442هـ الموافق 24مارس 2021م واس

نظم تعليم ينبع أمس، لقاءً توعويًا بعنوان "دور الأسرة في علاج المشكلات والاضطرابات النفسية لدى الأطفال" الذي نفذته وحدة الخدمات الإرشادية بقسم إرشاد الطالبات بتعليم ينبع بالتعاون مع مستشفى ينبع العام.

ويستهدف اللقاء جميع فئات المجتمع المحلي، بهدف إكساب المشاركين أهم المعارف المرتبطة بالمشكلات والاضطرابات النفسية لدى الأطفال والمهارات اللازمة للتعامل معها ، وتوعية وتثقيف المشاركين بمفهوم المشكلات النفسية وأسبابها وطرق علاجها .

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19:41ت م

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