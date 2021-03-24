السعودية اليوم / الجزائر تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد



الجزائر 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان لها أن اجمالي الحالات المؤكدة بلغ 116.438 شخصا من بينها 89 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81065 شخصًا والعدد الإجمالي للوفيات 3069 حالة، في حين يوجد 9 حالات في العناية المركزة.

// انتهى //

19:41ت م

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الجزائر 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وثلاث حالات وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما أشارت إلى تماثل 84 مريضا للشفاء.وأوضحت في بيان لها أن اجمالي الحالات المؤكدة بلغ 116.438 شخصا من بينها 89 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81065 شخصًا والعدد الإجمالي للوفيات 3069 حالة، في حين يوجد 9 حالات في العناية المركزة.// انتهى //19:41ت م0262

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