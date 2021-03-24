السعودية اليوم / الكويت تسجل 1299 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 11 شعبان 1442 هـ الموافق24 مارس 2021 م واس

سجلت الكويت 1299 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند : أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 238 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14394 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1212 حالة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 207392 حالة.

// انتهى //

19:40ت م

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الكويت 11 شعبان 1442 هـ الموافق24 مارس 2021 م واسسجلت الكويت 1299 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 223042 حالة, كما سجلت 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1256 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند : أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 238 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14394 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1212 حالة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 207392 حالة.// انتهى //19:40ت م0261

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