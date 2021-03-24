السعودية اليوم / الشيخ السديس يدشن تطوير منظومة الأعمال والمشاريع بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم تطوير منظومة الأعمال والمشاريع بالمسجد الحرام، التي ستُسهم في تطوير هذه الخدمات وتسهيلها لقاصدي بيت الله العتيق.

ونوه معاليه خلال التدشين بانطلاق منظومة تطوير الأعمال من خلال العديد من البرامج والمشاريع, منها تركيب شاشات إلكترونية توجيهية وتوعوية لقاصدي المسجد الحرام, وتطوير عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة, وتطوير صيانة الحجر الأسود ومقام إبراهيم, وتطوير البنية التحتية لإدارة العمليات والتحكم والسيطرة, وتطوير إضاءة خط النية في المطاف.

وأكد أن منظومة الأعمال والمشاريع بالمسجد الحرام تأتي للارتقاء بمستوى الخدمات الميدانية وتجويدها، وتعمل على التطوير الشامل لكل ما يُسهم في تقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

حضر التدشين عدد من مسئولي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

// انتهى //

19:24ت م

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