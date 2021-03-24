

الرياض 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 3 مايو 2021 م للبدء في إلزام ملاك المراكز التجارية (المولات) التي تبلغ مساحتها (40.000) متر مربع فأكثر بتوفير مساحة مخصصة لمركز ضيافة أطفال بحد أدنى (50) مترًا مربعًا.

وأهابت الوزارة بأصحاب المراكز التجارية (المولات) إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم، مشددة أن عدم الالتزام بهذا الاشتراط الذي حددته الوزارة، يعدّ مخالفة تعاقب عليها المنشآت من قبل الأمانات والبلديات.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الاشتراط الجديد هو تمكين المرأة من دخول سوق العمل وتوفير بيئة العمل المناسبة لها، حيث يسهم توفير مراكز ضيافة الأطفال في المراكز التجارية (المولات) في إزالة العوائق أمام الأم العاملة في هذه المراكز.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات للمجتمع بجميع فئاته، وبصفة خاصة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتضمين اشتراط "توفير وتشغيل مركز ضيافة أطفال بشكل مباشر أو من خلال مستثمر" ضمن اشتراطات الحصول على الترخيص للمراكز التجارية (المولات).

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أمهلت في شهر نوفمبر الماضي، المراكز التجارية (المولات) القائمة مدة (6) أشهر لتصحيح وضعها باستثناء المراكز التجارية المخصصة للسلع الرجالية.

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19:16ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشؤون البلدية" تحدد 3 مايو موعدًا للتطبيق الإلزامي لتوفير وتشغيل مراكز ضيافة الأطفال بالمراكز التجارية (المولات) التي تبلغ مساحتها(40.000) متر مربع فأكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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