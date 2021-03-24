السعودية اليوم / محافظ فرسان يدشن فعاليات أسبوع البيئة



فرسان 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

دشن محافظ جزر فرسان حسن الحازمي اليوم ، فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا" الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ممثلًا في وحدة الثروة السمكية بمحافظة جزر فرسان ، وذلك بمرسى الخور بفرسان .

واشتملت الفعاليات على تنظيف قاع البحر بمشاركة غواصين متخصصين ، وتنظيف شواطىء جزر أرخبيل فرسان التي يقصدها السياح ، فيما أكد الحازمي أهمية هذه الفعاليات لتعزيز القيم السليمة تجاه البيئة والمحافظة عليها ، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة ، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في الحفاظ على البيئة ورفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه بيئتهم.

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19:16ت م

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