السعودية اليوم / تدشين مركز الرعاية الصحية المهنية بالهيئة الملكية بينبع



ينبع 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم مركز الرعاية الصحية المهنية بمدينة ينبع الصناعية بحضور عدد من مديري الشركات وممثليها.

ويهدف المركز لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال الصحة المهنية لجميع المؤسسات الصناعية والمهنية بمدينة ينبع الصناعية وذلك تبعاً لأعلى المعايير في مجال الجودة الطبية المحلية والعالمية، حيث تم استحداث نظام متكامل يسهل استقبال العاملين بالمصانع لعمل الكشوفات الدورية المهنية.

ويقدم المركز خدمات الصحة المهنية والصناعية والمدرسية والعمالية وخدمات كشف الأمراض المهنية والفحص الطبي ما قبل التوظيف (اختبار اللياقة للعمل) والفحص الطبي الدوري المهني (ويتم تصميمه خصيصاً بحسب طبيعة العمل) والفحوصات الخاصة (العودة إلى العمل بعد الإجازة المرضية الطويلة، ما قبل السفر، وما قبل الترقية أو التقاعد أو الخروج النهائي) وخدمات تشخيص وعلاج الإصابات والأمراض المهنية المختلفة والتثقيف في مجال الصحة المهنية والتدريب المتكامل على كيفية الوقاية من الأمراض والإصابات المهنية واكتشافها وعلاجها.

يأتي ذلك ضمن ما تسعى إليه الهيئة الملكية من توفير خدمات الرعاية الصحية استكمالاً لتطبيقات برامج جودة الحياة بمدنها سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

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19:15ت م

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