السعودية اليوم / الكونغو الديمقراطية تبدأ العد التنازلي لإنهاء تفشي فيروس إيبولا



كينشاسا 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية بدء العد التنازلي للنهاية الرسمية لتفشي فيروس إيبولا القاتل الذي عاود الظهور مؤخرًا في شرق البلاد.

وأفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في الكونغو الديمقراطية اليوم، بأن نتائج اختبار آخر مريض بفيروس إيبولا جاءت سلبية للمرة الثانية بعد تلقيه العلاج، مما يعني بدء العد التنازلي لنهاية الفيروس والتي تستمر 42 يومًا ابتداءً من يوم الاثنين الماضي.

ومنذ عودة ظهور الفيروس في 7 فبراير الماضي في مقاطعة كيفو الشمالية الواقعة شرق الكونغو الديمقراطية، تم تسجيل 12 إصابة توفي نصفها.

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19:07ت م

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