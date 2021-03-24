السعودية اليوم / الأردن تسجل 9130 إصابة و 104 وفيات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 9130 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 456188 حالة شفاء بعد تسجيل 8300 حالة إضافية، كما سجلت 104 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6181 حالة.

// انتهى //

19:05ت م

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عمّان 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 9130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 562857 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 456188 حالة شفاء بعد تسجيل 8300 حالة إضافية، كما سجلت 104 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6181 حالة.// انتهى //19:05ت م0245

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