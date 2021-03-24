السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم



الرياض 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله - ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

19:00ت م

0242



الرياض 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -رحمه الله - .وقال سمو ولي العهد : " تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله - ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //19:00ت م0242

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