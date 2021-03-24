شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطورات الأحداث مع وزير خارجية الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيوم اليوم، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وفي بداية الاجتماع، رحب سمو ولي العهد بوزير الخارجية الصيني في زيارته الحالية للمملكة، كما نقل معاليه تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لسمو ولي العهد فيما حمله سموه تحياته لفخامته .

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات.

كما تناول الاجتماع بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشن ويتشينغ ومساعد وزير الخارجية دنغ لي.