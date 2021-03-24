- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بموافقة الملك سلمان.. منح ميدالية الاستحقاق لـ6 مواطنين ومقيمَيْن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على منح 6 مواطنين ومقيمين اثنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.
شارك الخبر
بموافقة الملك سلمان.. منح ميدالية الاستحقاق لـ6 مواطنين ومقيمَيْن
متابعات الخليج 365 - واس
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على منح 6 مواطنين ومقيمين اثنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.
والمتبرعون هم: محمد صالح العمودي، عبدالرحمن عبداللطيف القشعمي، العقيد ركن/ سيف محمد البيشي، فهد حمد القحطاني، عبدالباري سلمان الوباري، علي خضر بنات، حسن علي أورفه لي، أحمد محمد نظمي.
شارك الخبر
شارك الخبر