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بموافقة الملك سلمان.. منح ميدالية الاستحقاق لـ6 مواطنين ومقيمَيْن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

بموافقة الملك سلمان.. منح ميدالية الاستحقاق لـ6 مواطنين ومقيمَيْن

متابعات الخليج 365 - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على منح 6 مواطنين ومقيمين اثنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.
والمتبرعون هم: محمد صالح العمودي، عبدالرحمن عبداللطيف القشعمي، العقيد ركن/ سيف محمد البيشي، فهد حمد القحطاني، عبدالباري سلمان الوباري، علي خضر بنات، حسن علي أورفه لي، أحمد محمد نظمي.


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