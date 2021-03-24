أطعمة تعزز الكولاجين في الجسم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

الكولاجين هو بروتين يعطي البشرة المرونة اللازمة، ومع التقدم في العمر يقل إنتاج هذا البروتين في الجسم، وهو ما يدفع الكثيرين لتناول المكملات الغذائية أو البحث عن أطعمة غنية بالكولاجين.

تجديد خلايا الجلد

وقالت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة عفت سعيد، إن هذا البروتين يتوفر بشكل طبيعي في الأنسجة، والشعر، والأظافر، ليلعب دوراً مهماً في تجديد الخلايا، ولكن مع التقدم في العمر يبدأ ينخفض، وهنا تأتي أهمية تناول أطعمة تنشط آلية إنتاجه في الجسم وتحول دون تلفه في الأنسجة.

أطعمة لتعزيز الكولاجين

وبينت أن هناك أطعمة عديدة تساعد على تعزيز مخزون الكولاجين مثل سمك السالمون ، الخضراوات الخضراء ، البيض ، الأفوكادو ، الثوم ، الفاكهة الحمراء ، مرق العظام ، الكيوي ، الجزر ، الحليب ومشتقاته ، الثوم ، الطماطم ، لذا يجب الحرص على تناول هذه الأطعمة بشكل انفرادي أو مطبوخة داخل الوجبات.

منتجات عديدة جاهزة

وأكدت في ختام حديثها ، أنه انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من المكملات الغذائية أنتجت على شكل كبسولات أو أقراص، والهدف منها تناولها يوميًا للحفاظ على مستوى الكولاجين بالجسم وتعويض الناقص منه ، كما أن هناك بعض الكريمات تدهن على البشرة وخاصةً الوجه بهدف إمداده بهذا البروتين، وبالتالي المحافظة على نضارته ، وهناك البودرة وهي كولاجين مسحوق يتم حله بالماء وشربه باستمرار ، وحقن الكولاجين وهي حقن يتم حقنها تحت الجلد تحت إشراف طبي بهدف تزويد البشرة بالكولاجين، وجعلها تبدو أكثر شبابًا.

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