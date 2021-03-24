لقطات من إنقاذ دلافين أملج قذفتها الأمواج إلى الشاطئ

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت لقطات عملية إنقاذ دلافين أملج التي جنحت إلى شاطئ رأس الشبعان بالبحر الأحمر صباح اليوم حيث توفي بعضها فيما تم إعادة الباقي إلى البحر.

ونشرت إمارة منطقة تبوك عدة صور لعملية الإنقاذ وعلقت عليها بالقول : محافظ أملج يقف ميدانياً على عمليات إنقاذ مجموعة من الدلافين جنحت إلى شاطئ رأس الشبعان بالبحر الأحمر صباح اليوم بسبب سرعة الرياح، ويتجاوز عددها 40 دلفين، نفق منها 7، فيما لا تزال الجهات المعنية تواصل عملية الإنقاذ.