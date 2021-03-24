اقتصادي يحذر من التهافت على شراء السلع الرمضانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أيام قلائل ويطل علينا شهر رمضان الكريم، وخلال هذه الأيام قد يتهافت البعض إلى شراء السلع الرمضانية وخصوصًا المعلبات بطريقة مبالغة وتخزينها في المنزل ، فهل تعد هذه الطريقة صحية وآمنة واقتصادية ؟

الصلاحية وسوء التخزين

يقول المحلل الاقتصادي جمال محمد لـ” متابعات الخليج 365 “: يتبع الكثير من أفراد المجتمع للأسف سلوكيات شرائية خاطئة تزامنًا مع قرب حلول الشهر الفضيل إذ يتجهون للهايبرات والسوبرماركتات الكبيرة لشراء ما لذ وطاب ، وهذا الأمر يترتب عليه الكثير من السلبيات منها تعرض بعض المنتجات للتلف بسبب سوء التخزين أو قرب انتهاء الصلاحية ، بجانب عدم وجود مساحات لحفظها بطريقة صحيحة في المكان المخصص .

حمى شراء السلع الرمضانية

وطالب المحلل الاقتصادي كافة المستهلكين بعدم التهافت لشراء السلع الرمضانية، فالحمد لله كافة السلع الغذائية متوافرة وبكميات كبيرة وبأسعار مستقرة ، ويمكن تقنين شراء الاحتياجات الضرورية قبل رمضان بأسبوع وهي الاحتياجات التي لا تستهلك يوميًا فتلك يمكن شرائها في نفس يوم إعدادها لضمان أن تكون طازجة مثل الفواكه والخضراوات.

الاندفاع وراء التخفيضات

ونصح المحلل الاقتصادي جمال محمد، الجميع بتقنين شراء السلع وعدم الاندفاع وراء التخفيضات التي تنظمها الكثير من الجهات قبل رمضان لضمان بيع سلعها ، وضرورة الحرص على تنظيم ميزانية شهر رمضان لكون احتياجات استهلاك السلع الغذائية تزداد في الشهر الفضيل وهي خاصية يتمتع بها هذا الشهر الكريم.

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