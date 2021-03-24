شاهد الصور.. حريق يلتهم أحد المستودعات التجارية في الدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشب حريق هائل في أحد المستودعات التجارية في الدمام فيما لم يتم تسجيل أي إصابات بحسب ما أعلنه الدفاع المدني.

إخماد حريق الدمام

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني جانبًا من عملية إخماد الحريق وعلقت عليها بالقول:” مدني #الدمام يباشر حريقًا في مخلفات ونفايات تحوي إطارات، بأحد الأحياء، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.



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