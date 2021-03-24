حالات كورونا الجديدة في الرياض 193 وإجمالي الحالات الحرجة بالمملكة 627

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (306) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (375471) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (4205) حالات من بينها (627) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (386300) حالة، توفي منهم (6624) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (306) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 193، المنطقة الشرقية 102، منطقة مكة المكرمة 71، منطقة القصيم 21، منطقة حائل 13.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 13 حالة فيما سجلت منطقة تبوك 11 حالة فيما سجلت كل من منطقتي عسير وجازان 9 حالات في كل منهما بينما سجلت الحدود الشمالية 8 حالات ونجران 7 والجوف 6 فيما كانت أقل الحالات في منطقة الباحة بواقع 3 حالات فقط.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



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