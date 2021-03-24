شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تدرِيب الشباب السعودي على تربية النحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن برنامج «بناء وتعزيز القدرات الوطنية وتأهيل الشباب السعودي لتربية النحل» برنامجاً تدريبياً، تحت عنوان «قصة نجاح»، قدمه النحال فايز بن محمد القثامي.

وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج، يأتي بهدف استفادة المتدربين من الخبرات والتجارب السابقة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية وتأهيلها لتربية النحل، وإجراء دراسات تطبيقية لإعداد برامج متكاملة لتأهيل الشباب للعمل بهذه الصناعة.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يستمر 3 أشهر لكل دورة، إضافة إلى تقديم الدعم للمتدرب بمنحه 30 خلية نحل من السلالة المحلية أو ما يعادلها في المشاريع الأخرى في مجال تربية النحل، وتقديم الدعم الفني للخرجين من البرنامج التدريبي لمدة 6 شهور بعد نهاية التدريب.

وبينت الوزارة أن البرنامج قُسِّم إلى 3 برامج، وتتمثل في أساسيات تربية النحل، والبرامج التخصصية في تربية النحل، وبرامج التنمية البشرية وريادة الأعمال والتسويق. منوهة إلى أنه يقوم بالتدريب نخبة من الخبراء المحليين والدوليون في هذا المجال، وبالتعاون مع الجامعات، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الوزارة إضافة إلى المشاركة في معارض محلية ودولية لأعمال المتدربين بمشاركة 100 متدرب على الأقل من المتميزين.