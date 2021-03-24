شكرا لقرائتكم خبر عن ٩٠ يومًا مهلة لإنهاء أحد المشاريع المتعثرة في بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏عملاً بتوجيهات أمير منطقة عسير وأمين المنطقة بعدم التهاون مع المقاولين المتعثرين والمتأخرين في إنجاز وتسليم المشاريع بالمنطقة عمومًا، عقدت بلدية بيشة ممثلةً في اللجنة المُشكلة من رئيس البلدية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، وبحضور قسم المشاريع بالبلدية، اجتماعًا مع مقاول متأخر في إنجاز وتسليم أحد مشاريع المحافظة يتعلق بالسفلتة والإنارة.

وأوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن اللجنة المُشكلة جاءت لمتابعة جميع المقاولين المتعهدين بإنجاز المشاريع بالمحافظة ومتابعة نسب الإنجاز ومواعيد التسليم وعقد اجتماعات مع المقاولين المشرفين على المشاريع لدراسة وضعها وعقد اجتماعات مع كل مقاول لديه مشروع متأخر لمناقشته في أسباب التأخير وطريقة المعالجة والإنهاء، وأضاف أنه تمت مناقشة نسبة الإنجاز وأسباب التعثر في عددٍ من مشاريع المحافظة، مشددًا في ذات السياق أنه تم منح المقاول 90 يومًا كمهلةً أخيرة لإنهاء المشروع وتسليمه وفق المواصفات والاشتراطات المُعتمدة سابقًا.

وأضاف آل جلبان أن البلدية تتابع جميع المشاريع القائمة والمعتمدة وفق جولات ميدانية ثم متابعة أعمال التنفيذ مع المتعهدين ومواعيد التسليم وفق الاعتمادات والاشتراطات والمعايير التي تم الاتفاق عليها قبل البدء أعمال المقاول، لافتًا إلى أن البلدية ووفق توجيهات الأمانة أمهلت مقاولاً فترةً لإنهاء مشروع خاص بالسفلتة والإنارة وحددت موعدًا نهائيا له لتسليمه، مفيدًا أن هناك مشاريع متأخرة عن مواعيد تسليمها وحاليا تم تحديد المواعيد النهائية مع المقاولين لتدارك الأمر والقيام بواجبهم.

يذكر أن بلدية بيشة ممثلةً في رئيسها علي آل جلبان منذ تعيينه رئيسًا لها تتابع مشاريع متأخرة عن مواعيد تسليمها من خلال متابعته المستمرة مع المقاولين والاجتماع بهم بحضور أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة.