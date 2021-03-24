شكرا لقرائتكم خبر عن نادي سباقات الخيل يعلن عن انطلاق موسم الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن نادي سباقات الخيل عن برنامج انطلاق موسم الطائف للعام 1442هـ 2021م، بعد النجاح الذي حققه موسم الرياض والذي توج بنجاح النسخة الثانية لكأس السعودية العالمي، إذ ينطلق موسم الطائف بطابعه الجديد بما يتماشى مع الإستراتيجية التطويرية الشاملة لنادي سباقات الخيل، حيث يتكون من 24 حفلا خلال 12 أسبوعا تبدأ من تاريخ 28 /5 /2021 وينتهي في 9 /11 /2021، يتخللهم شهر توقف لموسم الحج، مع إضافة أشواط مستحدثة وأشواط مخصصة للخيل العربية.

واستحدث النادي 6 كؤوس كبيرة في موسم الطائف أبرزها كأس الملك فيصل للخيل العربية بجائزة مالية قدرها (1.000.000) مليون ريال، وكأسا الطائف في الحفل 22 لعمر السنتين للحصن والأفراس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات وقيمة الجائزة المالية 200.000 ريال لكل شوط، وفي الحفل رقم 23 كأسان أيضا لعمر الثلاث سنوات للحصن والأفراس (مفتوح) وقيمة الجائزة المالية 300.000 ريال لكل شوط، وكأس "الخليج 365" بجائزة مالية قدرها (500.000) ريال لعمر ثلاث سنوات وأكثر.

وتقام 8 أشواط في اليوم الواحد لكل حفل، وسيضاف شوطا الخيل المباعة في المزاد، وتبلغ جائزة كل شوط 500 ألف ريال دعما من نادي سباقات الخيل، ويشمل البرنامج 22 شوطا إضافيا لعمر السنتين، و 14 شوطا إضافيا لعمر الثلاث سنوات، مع إتاحة الفرصة امام الجياد المستوردة بشكل أكبر للمشاركة في أشواط كانت سابقا مخصصة للإنتاج المحلي.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل عن اعتزازه بالدعم الكبير الذي تجده رياضة سباقات الخيل في المملكة من القيادة الحكيمة مما ساهم بشكل كبير في النجاح المستمر لها على مدى سنوات طويلة.

وقال: «نتقدم بالشكر والإمتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الدعم السخي المتواصل لهذه الرياضة العريقة، والحرص على تطويرها وتحديث أنظمتها والعمل على الارتقاء بها لتصل إلى المكانة اللائقة بها، تحقيقًا لتطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة التي كان لها أكبر الأثر في كل ما تحقق لرياضة الفروسية من تقدم ونهضة شاملة في جميع المجالات».

وتابع: «أيضا أتقدم بكل الشكر والتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما تلقاه رياضة الفروسية من دعم ومتابعة واهتمام منه للارتقاء بها وإظهارها بالصورة المتميزة في جميع المجالات»، وهو ما تجسّد في رعايته وتشريفه لكأس السعودية العالمي في نسخته الثانية.

وواصل الأمير بندر بن خالد الفيصل حديثه عن إستراتيجية النادي لتطوير العمل في جميع السباقات: «سيكون موسم الطائف هذا العام مختلفا عن المواسم الماضية، إذ تم زيادة أشواط الإنتاج و المفتوح وتخصيص أشواط مخصصة للخيل العربية، وكذلك إضافة عدد شوطي نوعية للجياد المقيمة بين صفر إلى 55 لإعطائها الفرصة للتميز والمنافسة، ونسعى أن نشاهد منافسة جميلة ومثيرة في كل السباقات، لتطوير المستوى التنافسي للأشواط والتوزيع المنهجي للجوائز، مع إضافة الطابع التحفيزي لملاك الجياد المثابرة والمساهمة في تطوير هذه الرياضة».

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