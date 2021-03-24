السعودية | غراهام: مبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة بالاتجاه الصحيح

شكرا لقرائتكم غراهام: مبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة بالاتجاه الصحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تصريح خاص له مع "العربية/الحدث"، أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الأربعاء، على أن مبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة بالاتجاه الصحيح، مجدداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة في الدفاع عن نفسها.

وشدد على أن هجمات ميليشيا الحوثي تتعارض مع القانون الدولي وتحبط مساعي تحقيق السلام.

كما أوضح أن الولايات المتحدة تعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن، مشيراً إلى أنه من الضروري الضغط على إيران لتسهيل حل أزمة هناك.

إلى ذلك أعرب عن تفاؤله بالمبادرة السعودية لحل أزمة اليمن.

على الأطراف الالتزام بوقف النار

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت رحبت، الثلاثاء، بالمبادرة التي أطلقتها السعودية للحل في اليمن، داعية جميع الأطراف للالتزام بجدية بوقف إطلاق النار فورا والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة.

علما السعودية واليمن

وكانت المملكة قد طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية، واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

ردود أفعال دولية مرحبة

كما توالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربياً ودولياً، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

من ميليشيا الحوثي في اليمن (فرانس برس)

كذلك، رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الاثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن اليمن، مؤكدة في بيان، على أن ذلك هو ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، وفق تعبيرها.